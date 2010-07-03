Опубликовано видео допроса бросившей сына в ТЦ москвички

Видео допроса москвички, бросившей сына в торговом центре, появилось в интернете.

Во время допроса женщина утверждала, что мальчик не ее. Кроме того, женщина спросила у оперативников, смогут ли они ее красиво снять на камеру.

"Вот девушки едут зарабатывать на съемках порнухи. Может, вас тоже пригласить? Вы сможете сделать красивое порно? Да, без раздевания. Мне просто это интересно, это не запрещено никем", – рассказала на допросе задержанная.

Инцидент произошел вечером 26 мая на улице Лобненской на севере столицы. Женщина пришла в ТЦ, где в игровой комнате оставила шестилетнего сына.

Он провел в комнате семь часов, но мать за ним не вернулась. Администрация ТЦ связалась с ней по телефону, но та отказалась забирать сына и предложила оставить его себе. После этого сотрудники заведения обратились в полицию, женщину задержали.

Следователи совместно с сотрудниками органов опеки проверят жилищные условия ребенка, а также исполнение обязанностей по воспитанию ребенка его родителями. Сейчас мальчик находится в медучреждении.