Десять человек пропали без вести в результате паводка в Иркутской области

Фото: ТАСС/Светлана Латынина

Десять человек числятся без вести пропавшими в результате наводнения в Иркутской области, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

Разыскивается пять взрослых жителей Тулунского района, четыре – Нижнеудинского района и один – Тайшетского района. По каждому сообщению заведены разыскные дела.

Участковые обследуют жилые районы и природные массивы, изучают круг знакомых, проводят сверки в больницах и других социальных учреждениях.

В настоящее время установлено местонахождение 38 человек, числившихся без вести пропавшими.

Число погибших в результате наводнения достигло 25 человек. Ранее сообщалось о 24 погибших и еще девятерых пропавших без вести.

Стихия смыла и разрушила более 3,5 тысячи домов, которые не подлежат восстановлению. Наводнение признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Более двух тысяч детей, пострадавших от ЧП, планируется отправить в оздоровительные учреждения страны. Из них 1267 человек госпитализируют на территории Иркутской области, а 1074 ребенка вывезут в другие регионы.

Ученые из Иркутского государственного университета (ИГУ) заявили, что причиной паводков в Иркутской области стали аномальное развитие атмосферных процессов и глобальное изменение климата.