Ученые назвали причины паводков в Иркутской области

Причиной паводков в Иркутской области стали аномальное развитие атмосферных процессов и глобальное изменение климата. Такое мнение высказали ученые из Иркутского государственного университета (ИГУ), сообщает "Вечерняя Москва".

Исследователи отмечают, наводнение в регионе стало сильнейшим за последние 180 лет.

"В западных районах произошла уникальная ситуация – тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы. Период максимума осадков и подъема уровня рек совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года", – говорится на сайте вуза.

Ученые также резюмировали, что вероятность повторения бедствия в будущем достаточно высока.

По официальным данным, наводнение в Иркутской области произошло из-за сильных дождей и прорыва дамбы. Подтопленными оказались более четырех тысяч жилых домов. В области ввели режим ЧС.

"Неизвестной остается судьба 13 человек. В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено 14 тел погибших. Они направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти", – приведены слова начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова на сайте МЧС.

Подтопленными остаются около 40 населенных пунктов. Специалисты химзащиты начали дезинфекцию территорий. На реках Оке, Ие, Бирюсе отмечается понижение уровня воды на 60–180 сантиметров, на реке Уде в районе поселка Октябрьский – на 185 сантиметров, на участке Нижнеудинск – Широково и на остальных реках области – на 10–25 сантиметров.

Бедствие пришло и в соседний Красноярский край. Из берегов вышла река Кан, где уровень воды поднялся до отметки 4,25 метра. Из-за паводка 200 жителей Канска покинули свои дома. Создан штаб, координирующий действия спасательных служб. Из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей – 42 человека и необходимая техника.

29 июня в зону паводка приезжал Владимир Путин. Глава государства поручил начать выплаты пострадавшим, проинформировать местных жителей о пунктах временного размещения и направить детей в летние лагеря.

Генпрокуратура РФ выявила нарушения в работе МЧС и местных властей во время паводка в Иркутской области. В ведомстве уточнили, что речь идет о "неисполнении законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". В отношении виновных в нарушениях уже приняты меры, добавили представители прокуратуры.

