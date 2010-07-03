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16:16

Выявлены нарушения в работе МЧС и иркутских властей в связи с паводком

происшествия

16:16

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Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

Генпрокуратура РФ выявила нарушения в работе МЧС и местных властей во время паводка в Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, в ряде районов Иркутской области были выявлены факты "неисполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". В ведомстве подчеркнули, что уже приняты меры в отношении органов МЧС и местного самоуправления.

Кроме того, генпрокуратура поставила перед местными властями и экстренными службами задачу обеспечить летний отдых детей, которые живут на территории, попавшей в зону затопления.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Причиной подтоплений стали обильные осадки и подъем уровня воды в реках. Сейчас в регионе действует режим ЧС.

27 июня сообщалось о подтоплении более 1,8 тысячи жилых домов и более 200 приусадебных участков, где проживают 4744 человека, в том числе 865 детей. Днем позже появилась информация, что были подтоплены более 2,7 тысячи жилых домов в 27 населенных пунктах Иркутской области.

По последним данным, число погибших увеличилось до 12 человек. За медицинской помощью обратились более 600 человек.

Следственный комитет проводит доследственную проверку на предмет халатности должностных лиц, которые должны были организовать эвакуацию.

В Иркутской области паводок подтопил 20 населенных пунктов

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