Более 1,8 тысячи домов подтоплены паводком в Иркутской области

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Более 1,8 тысячи жилых домов и более 200 приусадебных участков подтоплено паводком в Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Дома подтоплены в 19 населенных пунктах. В них проживают 4744 человека, в том числе 865 детей. Причиной подтоплений стали обильные осадки и подъем уровня воды в реках в Иркутской области.

Ранее директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов заявил, что вода из Байкала перестанет соответствовать санитарным нормам, если в ней станет больше токсинов.

По его словам, концентрации бактерий, продуцирующих токсины, выросли до предельных значений.