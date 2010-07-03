Вода в Байкале оказалась токсичной

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Вода из Байкала перестанет соответствовать санитарным нормам, если в ней станет больше токсинов. Об этом заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов.

По его словам, концентрации бактерий, продуцирующих токсины, выросли до предельных значений.

"Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов", – цитирует ученого РИА Новости.

Он рассказал о распространении водоросли спирогира. Из-за нее экосистема водоема меняется, исчезают, в частности, байкальские губки. Дым от масштабных лесных пожаров тоже влияет на экосистему Байкала, напомнил Федотов.

На берегу Байкала ранее хотели построить завод по розливу воды. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил о необходимости изучить все аспекты проекта. Он подчеркивал, что нужно сделать все возможное, чтобы озеро было самым чистым на планете.

Однако с 15 марта работы приостановили. Местная природоохранная прокуратура нашла нарушения при его возведении.