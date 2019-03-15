Почему строительство завода на берегу Байкала приостановили

С 15 марта приостановлено строительство завода по розливу воды на берегу Байкала. Местная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения при его возведении, а также установила, что общественные слушания были проведены не в соответствии с регламентами. Разбираемся, на что может повлиять прекращение строительства завода.

Байкал на экспорт

Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

Проект появился еще в 2013 году. За прошедшее время, по словам представителей компании, они получили положительное заключение экологической экспертизы, согласно закону "Об охране озера Байкал", а также имеют разрешение на строительство.

Завод планирует брать воду со дна Байкала, а затем перекачивать по трубопроводу на предприятие, находящееся в нескольких километрах от озера. Далее воду будут разливать по бутылкам и экспортировать на внутренний российский рынок (порядка 20%), а остальные (80%) – в Китай, Южную Корею и Монголию. Планируемая мощность завода – 528 тысяч литров воды в сутки. Строительство его ведет "АкваСиб".



"АкваСиб" – частная компания, зарегистрированная в Иркутске. Ее учредителем является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае. На 99 процентов компания принадлежит гражданину КНР Цзюй Гофа, еще один процент находится в руках его русской супруги Олеси Мульчак.

"АкваСиб" – частная компания, зарегистрированная в Иркутске. Ее учредителем является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае. На 99 процентов компания принадлежит гражданину КНР Цзюй Гофа, еще один процент находится в руках его русской супруги Олеси Мульчак.

Однако местные жители не согласны с таким положением дел. В 2017 году один из них разместил электронную петицию с требованием остановить строительство. Под ней подписались уже почти миллион человек. "Для добычи воды нужно будет проложить по озеру трубопроводы длиной более трех километров. Местным жителям перекроют доступ к озеру, люди не смогут заниматься ловлей рыбы. Завод может нанести этому месту и всему Байкалу непоправимый ущерб!" – заявили авторы петиции.

Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

Против открытия производства выступил в одиночном пикете даже Сергей Зверев. Известный стилист стоял с плакатами "Спаси Байкал" и "Я против строительства завода на Байкале" в районе Красной площади. Правда, после такого гражданского акта звезду российского шоу-бизнеса вызвали в отдел полиции Китай-города для составления протокола об административном правонарушении.

12 марта Дмитрий Медведев поручил провести проверку строящегося завода по розливу воды на Байкале главе Минприроды. 13 марта Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ по итогам посещения стройки заявил о том, что предприятие действительно "может создать угрозу для живущих вокруг озера редких животных", однако урон водности завод нанести не должен.

"Специалисты Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук рассчитали, что без вреда для озера можно забирать около 400 миллионов тонн воды в год. По разным материалам, проектная мощность завода в Култуке от 150 до 190 тысяч тонн в год. Таким образом, он не может нанести урон водности Байкала", – говорится в сообщении на сайте СПЧ.

15 марта Кировский районный суд Иркутска приостановил строительство завода в Култуке. По итогам проверки Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, в ходе строительства объекта были выявлены нарушения.

Было установлено, что, несмотря на наличие у компании "АкваСиб" всей разрешительной документации, в ней не было учтено распространение на территории строительства растений, занесенных в "Красную книгу Иркутской области". В результате без внимания остались многолетние орнитологические исследования, согласно которым спорные земли служат важным сезонным местом обитания перелетных птиц в период миграции. Также в ходе проверки выявлены нарушения в проведении общественных слушаний. В связи с этим в СК РФ по Иркутской области направлены материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении по данному факту уголовного дела.

Маленькая экологическая победа?

Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

Эколог общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов рассказал порталу Москва 24, что сама деятельность по розливу питьевой воды, по его мнению, не приносит вреда экологии Байкала.

"Привоз готовых пластиковых преформ, из которых потом выдуваются полуторалитровые бутылки на месте и куда добавляется вода, технологически не несет вреда окружающей среде Байкала. А те объемы, которые предлагают потреблять, это не так уж много, по сравнению с количеством воды, которую выносит из Байкала река Ангара", – пояснил он.

При этом, по его словам, строительство самого завода должно вестись по всем нормам экологического законодательства. "Завод – это дополнительная нагрузка на экосистему, безусловно. Это автотранспорт, это хозфекальные стоки от людей, которые там находятся, это получение разрешительной документации. Насколько я знаю, этим заводом документация была нарушена, общественные слушания прошли с нарушениями, проверка выявила локальные загрязнения нефтепродуктами. Так вести деятельность на берегу уникального озера Байкал нельзя", – подчеркнул эксперт.



Роман Пукалов эколог общественной организации "Зеленый патруль" На Байкале есть заводы по розливу воды, один из них располагается в порту Байкала, недалеко от Култука. Завод был построен еще 1996 году и успешно работает больше 20 лет. Это один из экологически допустимых видов деятельности, только нужен контроль со стороны государственных органов, и поведение самой компании должно быть кристальным – таким же чистым, как и озеро.

Пукалов добавил, что если нарушения в ходе проверок госэкспертизы были серьезные, то "возможно аннулирование всей документации, и никакого продолжения строительства завода не будет".

В свою очередь старший научный сотрудник Лимнологическиого института Сибирского отделения РАН Игорь Ханаев уверен, что за подобными заводами будущее Байкала. А весь ущерб во время строительных работ, по его словам, инвесторы должны компенсировать.

Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

"По сути, производство является экологически безопасным и чистым. Кроме того, я наблюдаю за аналогичными трубами уже не одно десятилетие. Пластиковые трубы, которые используются при водозаборе, являются шикарным субстратом (питательная среда для растений и микроорганизмов – M24) для многих форм байкальский животных", – пояснил специалист.

(элемент системы водоснабжения, который не допускает проникновение грязи, камней, а также животных в трубу – M24) такого производства располагается довольно глубоко, на глубине около 400 метров, а качается вода с горизонта, где стабильный температурный режим 3,4 градуса. Труба имеет постоянную температуру круглый год, поэтому количество гидробионтов (организмов, приспособленных к обитанию в водной среде – M24) в пределах участка увеличивается в разы. Оно скапливается на этих участках из-за комфортных условий.

Игорь Ханаев старший научный сотрудник Лимнологическиого института РАН Оголовоктакого производства располагается довольно глубоко, на глубине около 400 метров, а качается вода с горизонта, где стабильный температурный режим 3,4 градуса. Труба имеет постоянную температуру круглый год, поэтому количество гидробионтовв пределах участка увеличивается в разы. Оно скапливается на этих участках из-за комфортных условий.

Ханаев добавил, что он как житель региона и действующий водолазный исследователь знает проблемы Байкала "изнутри". "Любой регион требует инвестиций, мы не можем развиваться без сторонних капиталов. А сейчас мы оттолкнули от себя еще одного инвестора, а за ним уйдет еще десяток, потому что они будут уже задумываться. Строят они завод в промзоне, которая заведена в кадастр и определена государством", – добавил собеседник портала Москва 24.



Игорь Ханаев старший научный сотрудник Лимнологическиого института РАН Все слышали про одну из марок французской питьевой воды, которая освоила практически весь мир в отношении рынков сбыта. Качается она из маленького горного озера, вода близка по качеству к байкальской. Так почему она, а не Байкал?

Продолжение следует...

В соответствии с выявленными нарушениями строительство завода может быть прекращено, так как прокуратура подала иск о признании незаконными разрешения на строительство, положительного заключения экологической экспертизы и приказа о ее утверждении. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко также заявил, что строительство завода не имеет перспектив с учетом выявленных нарушений.

Саму компанию "АкваСиб" могут оштрафовать. Байкальское межрегиональное управление Росприроднадзора рассмотрит основания для привлечения владельца объекта к административной ответственности за нарушение правил обращения с отходами. Однако представители застройщика заявили, что незначительные нарушения, за которые ответственна компания, в частности наличие строительных отходов на площадке, будут в ближайшее время устранены.