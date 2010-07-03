Строительство завода на берегу Байкала приостановили

Кировский районный суд Иркутска приостановил строительство завода по розливу байкальской воды в Култуке, сообщает РИА Новости.
По данным Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, в ходе проверки строительства объекта были выявлены нарушения. Поводом для проверки послужило обращение местных жителей.
Установлено, что, несмотря на наличие у компании "АкваСиб" всей разрешительной документации, в ней не было учтено распространение на территории строительства растений, занесенных в "Красную книгу Иркутской области". В результате без внимания остались многолетние орнитологические исследования, согласно которым спорные земли служат важным сезонным местом обитания перелетных птиц в период миграции.
Также в ходе проверки выявлены нарушения в проведении общественных слушаний. В связи с этим в СК РФ по Иркутской области направлены материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении по данному факту уголовного дела.
Ранее Дмитрий Медведев заявил о необходимости изучить все аспекты проекта завода на Байкале по экспорту воды в Китай, а также сделать все возможное, чтобы озеро было самым чистым на планете. Премьер поручил министерству природных ресурсов и экологии проверить на соответствие экологическим нормам строительство завода.
Строительством завода занимается компания "Аквасиб". Общий объем инвестиций составляет около 1,5 миллиарда рублей. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год. При полном развитии производства планируется выпускать 528 тысяч литров воды в сутки.
В правительстве Иркутской области сообщили, что планируемый ассортимент выпускаемой продукции – бутилированная вода в ПЭТ-таре. Товар предполагается экспортировать в различные регионы России и Китая по железнодорожным путям и далее через торговые сети.
Местные жители опасаются, что строительство завода нанесет значительный ущерб Байкалу. Общественники утверждают, что для добычи воды нужно будет проложить по озеру трубопроводы длиной более трех километров. В связи с этим российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев устроил одиночный пикет в центре столицы в защиту озера Байкал.
Зверев стоял с плакатами "Спаси Байкал" и "Я против строительства завода на Байкале" в районе Красной площади. Он протестовал против строительства завода по розливу питьевой воды. После этого Зверева вызвали в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.
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