Проект завода на Байкале проверят на соответствие экостандартам

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Дмитрий Медведев поручил провести проверку строящегося завода по розливу воды на Байкале.

"Премьер-министр по телефону поручил главе Минприроды проверить на предмет соответствия самым строгим экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по розливу воды для экспорта ее в Китай", – цитирует ТАСС пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.

Строительством завода занимается компания "Аквасиб". Общий объем инвестиций составляет около 1,5 миллиарда рублей. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год. При полном развитии производства планируется выпускать 528 тысяч литров воды в сутки.

В правительстве Иркутской области сообщили, что планируемый ассортимент выпускаемой продукции – бутилированная вода в ПЭТ-таре. Товар предполагается экспортировать в различные регионы России и Китая по железнодорожным путям и далее через торговые сети.

Инвестор получил разрешение на строительство завода в январе 2017 года, ранее проект получил положительные заключения строительной и государственной экологической экспертиз, также были проведены общественные слушания. Розлив питьевой воды из Байкала признан Минприроды России экологически чистым производством, не причиняющим вред экосистеме водоема.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным владельцем компании "Аквасиб" является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае.