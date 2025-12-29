Суд прекратил рассмотрение иска об ограничении звонков в мессенджерах

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский суд Москвы прекратил рассмотрение иска о признании незаконными ограничения звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Уточняется, что истец Константин Ларионов, который действовал в своих интересах и интересах группы из 105 человек, не представил доказательств, что он наделен полномочиями подавать иск в защиту прав владельцев мессенджеров.

Исковое заявление к Роскомнадзору и Минцифры России из-за ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp подали в конце декабря. Истцы потребовали признать действия указанных ведомств незаконными и необоснованными, пояснив, что частичные ограничения звонков нарушают их права и интересы.

Они также заявили, что РКН нарушает конституционные права граждан, в том числе право на свободу получения и передачи информации, тайну связи и частной жизни.