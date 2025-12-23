Пользователи Telegram и WhatsApp подали иск к РКН из-за отключений звонков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) подали в суд на Роскомнадзор (РКН) и Минцифры РФ из-за ограничений на звонки в мессенджерах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей истцов.

Административный иск от группы россиян поступил в Таганский районный суд Москвы. 42 истца требуют суд признать действия РКН и Минцифры незаконными и необоснованными, так как частичные ограничения звонков нарушают их права и интересы.

В частности, по мнению некоторых пользователей мессенджеров, РКН нарушает конституционные права граждан, включая право на свободу получения и передачи информации, тайну связи и частной жизни, принцип прямого действия прав человека, недопустимость произвольных ограничений прав и приоритет прав человека, уверены истцы.

Авторы иска считают, что основными каналами, по которым совершаются мошенничества, являются не мессенджеры, а звонки по мобильным телефонам и СМС. При этом есть другие, альтернативные, способы защиты от злоумышленников, которые не требуют ограничений прав граждан.

В это же время истцы отмечают, что возможно установить опциональную блокировку интернет-трафика мессенджеров тем пользователям, которые сами захотят включить такую функцию.

Ранее РКН предупредил о полной блокировке WhatsApp, если мессенджер продолжит игнорировать требования российского законодательства и не будет выполнять требования для пресечения совершения преступлений в РФ.

В свою очередь, WhatsApp заявил о своей готовности бороться за пользователей из России. Уточнялось, что возможные ограничения доступа к мессенджеру могут затронуть свыше 100 миллионов человек.

