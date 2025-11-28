Форма поиска по сайту

28 ноября, 18:16

Технологии

Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Роскомнадзор полностью заблокирует мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) при невыполнении российского законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнил Роскомнадзор, мессенджер продолжает нарушать законодательство, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России. По данным ведомства, он используется для организации и проведения террористических действий, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и других схем.

"Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Постепенная деградация звонков в WhatsApp была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ. Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено", – говорится в сообщении.

В связи с этим россиянам рекомендовано переходить на национальные платформы.

Ранее москвичи столкнулись со сбоем в работе WhatsApp. В частности, некоторые пользователи не могли отправить сообщения. Проблемы возникали как при подключении к Wi-Fi, так и при использовании мобильного интернета, вне зависимости от оператора связи.

