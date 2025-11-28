Москвичи пожаловались на работу WhatsApp

Фото: depositphotos/diego_cervo

Жители столицы столкнулись со сбоем в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Об этом свидетельствуют данные детектора по отслеживанию проблем в интернете "Сбой.рф".

В частности, некоторые пользователи не могут отправить сообщения. Причем проблемы возникают как при подключении к Wi-Fi, так и при использовании мобильного интернета, вне зависимости от оператора связи.

По состоянию на 09:05 по московскому времени было зафиксировано около 600 соответствующих жалоб. При этом при использовании VPN-сервисов WhatsApp функционирует без сбоев.

Ранее сбой произошел в работе приложения Сбера. Уточнялось, что клиенты без ограничений могли расплачиваться картами и снимать наличные средства, однако "Сбербанк онлайн" временно был недоступен.

Всего от пользователей поступило более 586 жалоб. В большинстве из них (79%) сообщалось о проблемах с работой приложения.

