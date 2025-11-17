Сбой произошел в работе приложения Сбера

Фото: 123RF.com/mrwed54

В работе мобильного приложения Сбера произошел сбой. Об этом говорят данные портала Downdetector.

В свою очередь, в уведомлении в приложении банка сообщается, что "Сбербанк онлайн" временно недоступен. Банк заверил, что расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений, а доступ к "Сбербанк онлайн" будет восстановлен в течение получаса.

По данным портала на 07:59, за последний час было зафиксировано более 586 жалоб. Из них 79% пользователей сообщили о проблемах с работой приложения, 9% – о сбоях в личном кабинете, 5% – о сбое сайта.

Ранее сообщалось, что в работе мессенджера Telegram произошел сбой, затронувший пользователей в ряде регионов России. По данным портала Downdetector, проблемы наблюдались с отправкой и загрузкой медиафайлов, голосовых и видеосообщений.