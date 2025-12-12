Форма поиска по сайту

12 декабря, 09:51

Политика
Путин: международные проблемы должны решаться с учетом мнения всех стран

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Поиск решений международных проблем должен вестись с учетом позиций и мнений всех стран. Об этом заявил Владимир Путин на форуме Международного года мира и доверия.

"Отмечу, что уходящий 2025 год, провозглашенный ООН годом мира и доверия, был ознаменован еще и юбилеем самой Организации Объединенных Наций. Созданная 80 лет назад, она и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию", – сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что ООН является уникальным и зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов.

"Убеждены, именно в такой логике на принципах устава ООН, в новую эпоху многополярного мира, можно и нужно выстраивать по-настоящему честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами", – заключил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия комплексно подойдет к выборам генсека ООН.

Одним из кандидатов на этот пост стал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Выдвинувшие его власти Аргентины считают, что он прекрасно продемонстрировал умения продвигать дипломатический диалог в условиях непростых конфликтов и кризисов.

В свою очередь, директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов отмечал, что будущий генеральный секретарь в первую очередь должен обладать нужным опытом и профессиональными качествами.

