Организовавший бункер с оружием мужчина пойдет под суд в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Подземный бункер с оружием и боеприпасами обнаружили правоохранители в Иркутской области у местного жителя. Мужчина пойдет под суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Изначально оперативники получили информацию о нарколаборатории, которую мужчина организовал у себя на участке. Однако вместо нее прибывшие по адресу правоохранители обнаружили в одной из комнат дома люк в подземный бункер.

Отмечается, что стены помещений были укреплены слоем бетона и изолирующих материалов. Подвал оборудован системами подачи, воды, воздуха и дистанционного наблюдения.

"В ходе проверки изъяты два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, боеприпасы, гильзы, силиконовые маски, наручники, ножи, томагавк и другие предметы, имеющие доказательственное значение", – добавила Волк.

Экспертиза показала, что пистолеты и патроны пригодны для стрельбы. Мужчина в ходе опроса рассказал, что увлекается инженерным творчеством и обустраивал бункер в качестве хобби. Защищенный объект он планировать использовать на случай глобальной катастрофы.

Мужчина обвиняется по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"). Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд Иркутска.

Ранее полицейские в Москве задержали двух мужчин по подозрению в незаконном обороте оружия. Сперва правоохранители обнаружили у 24-летнего жителя одного из регионов России пригодный для стрельбы пистолет. Впоследствии задержали 23-летнего мужчину, который, по версии следствия, продал оружие своему знакомому. Возбуждены уголовные дела, фигуранты заключены под стражу.