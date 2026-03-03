Юрист Георгиева посоветовала фотографировать вещи перед сдачей в химчистку

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Предварительное фото и подробное перечисление имеющихся дефектов поможет потребителю взыскать компенсацию в случае порчи вещи в химчистке. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Она напомнила, что риск получить вещь после чистки с какими-то новыми недостатками есть всегда. А так как она уже была в употреблении у заказчика, ему важно иметь доказательную базу, что дефектов до сдачи исполнителю не имелось.





Алла Георгиева юрист Поэтому в договоре на оказание услуг, который чаще всего оформляется в виде квитанции, следует подробно указать всю возможную информацию. В первую очередь, кто сдает и кому (название организации и реквизиты). Далее важно подробно описать вещь: какого цвета, фирмы, с какой фурнитурой, дополнительными элементами.

И, конечно, важно указать, с каким именно дефектом сдается вещь и где он расположен. То есть формулировка может быть примерно такой: "Жирное пятно размером пять сантиметров на два в области талии с правой стороны".

"Также следует перечислить все имеющиеся недостатки сдаваемого предмета (потертости на пуговицах, зацепки в какой-то области и так далее), а после этого указать, что иных дефектов не имеется. И еще советую сделать фото вещи, но чтобы на нем было видно, что оно сделано при сдаче в данную химчистку. Плюс желательно выставить таймер фотосъемки для отображения даты и времени на кадре", – отметила юрист.

Кроме того, необходимо указать в квитанции приблизительную стоимость сдаваемой вещи, в противном случае, когда возникнет конфликт, сложнее будет доказать, во сколько она оценивается, добавила Георгиева.

Если заказчик пришел забирать вещь и заметил, что она испорчена, появились новые недостатки, ни в коем случае нельзя уносить ее домой, иначе потом будет невозможно доказать вину исполнителя.



Алла Георгиева юрист Вместо этого следует зафиксировать в акте приема-передачи, что работа была выполнена некачественно, и подробно описать все появившиеся дефекты. Далее на основании этого документа пишется претензия исполнителю, в которой указываются требования. Например, устранить появившиеся дефекты или выплатить компенсацию в размере стоимости испорченной вещи.

Если в течение 10 дней администрация химчистки не выполняет указанные в претензии требования, заказчик имеет право обращаться с иском в суд. В итоге, кроме компенсации, виновному придется выплатить штраф в размере 50% от стоимости заявленных требований. Поэтому, когда исполнитель понимает, что в порче вещи есть его вина, выгоднее сразу договориться с заказчиком, заключила Георгиева.

