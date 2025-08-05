Юрист Русяев: магазин должен возместить ущерб при краже вещей из камеры хранения

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Магазин несет ответственность за сохранность вещей, оставленных покупателями в ячейках камеры хранения, и должен будет возместить убытки в случае кражи. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, правовой статус камер хранения, в которых торговые центры и магазины предлагают покупателям оставить на время свои вещи, определяется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности главой 47 "Хранение".





Илья Русяев юрист Различные объявления, предупреждающие, что администрация не несет ответственности за пропажу вещей, не имеют юридической силы. По закону, как только человек положил предметы в ячейку и взял ключ от нее, между покупателем и магазином фактически заключается договор хранения. Это означает, что последний будет отвечать за утрату или повреждение имущества.

В случае кражи вещей из ячейки необходимо вызвать полицию, зафиксировать факт происшествия и получить копию соответствующих материалов. Затем надо направить магазину претензию с требованием возместить причиненный ущерб, пояснил эксперт.

Если администрация откажется удовлетворить требования в досудебном порядке, следует обращаться в суд и требовать компенсацию имущественного вреда на основании статей 15 и 1064 Гражданского кодекса. Также можно рассчитывать на возмещение морального вреда в случае, если действия или бездействие магазина его причинили, отметил Русяев.

Кроме того, юрист в целом напомнил о неправомерности требований сдать вещи в камеру хранения при входе.

"Администрация магазина не вправе ограничивать право покупателя свободно распоряжаться своим имуществом, если это не связано с обеспечением безопасности. Принуждение к сдаче вещей в ячейку нарушает принцип свободы договора и может быть обжаловано как ущемление потребительских прав", – отметил Русяев.

Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов рассказал, что покупатель может не платить за разбитый в магазине товар, уронив его случайно. Если же человек ведет себя неадекватно, специально скидывает вещи с полок, бросает или швыряет их, ему придется заплатить за порчу товара.