09 февраля, 18:40Общество
Эксперт рассказал, нужно ли платить за разбитый в магазине товар
Фото: 123RF/zahar2000
Покупатель может не платить за разбитый в магазине товар, если уронил его случайно. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
По его словам, собственником всего товара в магазине до момента оплаты является сам продавец, торговая точка или сеть.
"Соответственно, если речь идет о случайном повреждении имущества, то есть бутылка или банка неудачно стояли на полке и потребитель нечаянно задел или уронил их, тогда риск случайной порчи товара лежит на собственнике, то есть на магазине", – объясняет эксперт.
Если же повреждение имущества было умышленным, то ответственность за разбитый товар будет нести потребитель.
Ранее россиян предупредили, что торговые точки могут переклеивать этикетки с указанием срока годности продуктов, чтобы избежать убытков. При этом такой трюк относится к серьезному нарушению закона, подчеркнула доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова. Она пояснила, что для каждого вида продукции имеются строгие рамки реализации.
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