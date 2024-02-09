Эксперт рассказал, нужно ли платить за разбитый в магазине товар

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Покупатель может не платить за разбитый в магазине товар, если уронил его случайно. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

По его словам, собственником всего товара в магазине до момента оплаты является сам продавец, торговая точка или сеть.

"Соответственно, если речь идет о случайном повреждении имущества, то есть бутылка или банка неудачно стояли на полке и потребитель нечаянно задел или уронил их, тогда риск случайной порчи товара лежит на собственнике, то есть на магазине", – объясняет эксперт.

Если же повреждение имущества было умышленным, то ответственность за разбитый товар будет нести потребитель.





Олег Павлов председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Если человек ведет себя неадекватно, специально скидывает вещи с полок, бросает или швыряет их, в этом случае за порчу товара ему уже придется заплатить.

Ранее россиян предупредили, что торговые точки могут переклеивать этикетки с указанием срока годности продуктов, чтобы избежать убытков. При этом такой трюк относится к серьезному нарушению закона, подчеркнула доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова. Она пояснила, что для каждого вида продукции имеются строгие рамки реализации.