Эксперт рассказал, можно ли вернуть товар в магазин без упаковки

Фото: 123RF/jackf

Поврежденная упаковка или ее отсутствие не являются основаниями для отказа в возврате средств за некачественный товар. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

"Если речь идет именно о товаре ненадлежащего качества, то есть с каким-либо производственным недостатком, браком, то потребитель не обязан сохранять упаковку для его возврата. Достаточно предъявить магазину сам предмет или продукт", – объясняет эксперт.

Если же нужно сдать товар надлежащего качества, то в данном случае не все так однозначно. Согласно закону "О защите прав потребителей", обмену подлежат покупки, которые не были в употреблении. Также необходимо, чтобы в сохранности остались их товарный вид и потребительские свойства, фабричные ярлыки и пломбы. Кроме того, в идеале нужно приложить чек или иной подтверждающий оплату покупки документ, но при их отсутствии допускается ссылаться на свидетельские показания.

В теории совершить возврат качественного товара можно и без упаковки. Но здесь многое будет зависеть от самого продавца и конкретной ситуации. Судебная практика показывает, что в некоторых случаях судья может встать на сторону магазина. Например, если товар продавался в заводской упаковке. Продавец, скорее всего, просто не сможет ее восстановить.

Если потребителю отказывают в возврате денежных средств, ссылаясь на испорченную упаковку или ее отсутствие, можно составить письменную претензию в адрес магазина.





Олег Павлов председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Свои претензии в адрес руководства магазина нужно оформить письменно в двух экземплярах (один из них с датой и подписью ответственного лица останется у покупателя). Если требования потребителя не выполняются и в обоснование приводится отсутствие упаковки, можно обращаться в суд.

Ранее россиянам рассказали, получится ли вернуть средства за подарочный сертификат. Отмечается, что это удастся сделать, если по какой-то причине им не воспользовались. Например, если истек срок действия сертификата. Или же если покупателю не удалось отыскать в продаже подходящий товар. Потребовать возврат средств имеет право любой владелец сертификата, а не только покупавший его человек.

