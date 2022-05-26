Юрист объяснила, когда можно не платить за сломанный в магазине товар

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Если покупатель сломал или разбил товар в магазине, он обязан возместить его стоимость в полном объеме, рассказала Москве 24 юрист Елена Хмелевская. По сути, это требование первого пункта статьи 1064 Гражданского кодекса РФ. Однако, согласно второму пункту, за товар можно не платить, если человек докажет, что испортил его не по своей вине.
"Например, если вещь находилась на транспортерной ленте и упала с нее, когда лента пришла в движение. Или товары были так расставлены на витрине, что, взяв один, невозможно было не уронить другие", – уточнила она.
Иногда покупатель повреждает товар из-за того, что в магазине элементарно не соблюдают требования пожарной безопасности. Например, проход заставлен коробками или пространство между стеллажами слишком узкое. Стоит покупателю обратить на это внимание администрации, и конфликт, скорее всего, будет исчерпан.
"Какой должна быть ширина основных проходов в торговом зале, четко прописано в своде правил СП 118.13330.2012. При торговой площади до 100 кв. м – 1,4 м; от 101 до 150 кв. м – 1,6 м; от 151 до 400 кв. м – 1,8 м; от 401 кв. м и выше – 2,2 м. Конечно, покупателю не надо брать с собой в магазин линейку, но знать требования пригодится. Нарушения часто можно определить на глаз", – отметила юрист.
Далее необходимо заручиться поддержкой как минимум двух свидетелей (это могут быть даже друзья или родственники). Затем сообщить руководству магазина о том, что произошло, и своей готовности разбирать дело в суде. Администрация должна будет составить акт о порче продукции (покупатель вправе изложить в нем свою версию произошедшего). Также важно попросить книгу жалоб и описать в ней ситуацию.
Юрист предупреждает, что в случаях, когда виноват сам посетитель, лучше сразу возместить ущерб и не доводить дело до суда, иначе на него могут наложить еще и штраф в размере от 300 до 500 рублей (ст. 7.17 КоАП РФ).
Однако ситуация может быть и не такой оригинальной. Например, посетитель просто взял товар в руки и нечаянно уронил его на пол – в этом случае он тоже будет виноват.
Ранее эксперты рассказали о самых распространенных способах обмана покупателей на кассах в магазинах. По их мнению, наиболее частые схемы – это наличие в чеке лишнего товара и неправильно выданная сдача.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: