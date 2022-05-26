Юрист объяснила, когда можно не платить за сломанный в магазине товар

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Если покупатель сломал или разбил товар в магазине, он обязан возместить его стоимость в полном объеме, рассказала Москве 24 юрист Елена Хмелевская. По сути, это требование первого пункта статьи 1064 Гражданского кодекса РФ. Однако, согласно второму пункту, за товар можно не платить, если человек докажет, что испортил его не по своей вине.

"Например, если вещь находилась на транспортерной ленте и упала с нее, когда лента пришла в движение. Или товары были так расставлены на витрине, что, взяв один, невозможно было не уронить другие", – уточнила она.



Елена Хмелевская юрист Если был скользкий пол (его только что помыли или не успели вытереть после того, как что-то пролили), покупатель поскользнулся, выронил товар или задел его на витрине, виновным будет магазин.

Иногда покупатель повреждает товар из-за того, что в магазине элементарно не соблюдают требования пожарной безопасности. Например, проход заставлен коробками или пространство между стеллажами слишком узкое. Стоит покупателю обратить на это внимание администрации, и конфликт, скорее всего, будет исчерпан.

"Какой должна быть ширина основных проходов в торговом зале, четко прописано в своде правил СП 118.13330.2012. При торговой площади до 100 кв. м – 1,4 м; от 101 до 150 кв. м – 1,6 м; от 151 до 400 кв. м – 1,8 м; от 401 кв. м и выше – 2,2 м. Конечно, покупателю не надо брать с собой в магазин линейку, но знать требования пригодится. Нарушения часто можно определить на глаз", – отметила юрист.



Елена Хмелевская юрист В случае когда покупатель сломал, разбил товар и понимает, что сделал это не по своей вине, ему желательно в первую очередь зафиксировать обстоятельства произошедшего на телефон: мокрый пол, неустойчиво расставленный на витрине товар, заставленные коробками проходы, узкое пространство между стеллажами.

Далее необходимо заручиться поддержкой как минимум двух свидетелей (это могут быть даже друзья или родственники). Затем сообщить руководству магазина о том, что произошло, и своей готовности разбирать дело в суде. Администрация должна будет составить акт о порче продукции (покупатель вправе изложить в нем свою версию произошедшего). Также важно попросить книгу жалоб и описать в ней ситуацию.

Юрист предупреждает, что в случаях, когда виноват сам посетитель, лучше сразу возместить ущерб и не доводить дело до суда, иначе на него могут наложить еще и штраф в размере от 300 до 500 рублей (ст. 7.17 КоАП РФ).



Елена Хмелевская юрист Покупатель будет виноват, если в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения, устроил в торговом зале драку, бегал и размахивал руками возле стеллажей, катался в тележке.

Однако ситуация может быть и не такой оригинальной. Например, посетитель просто взял товар в руки и нечаянно уронил его на пол – в этом случае он тоже будет виноват.

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