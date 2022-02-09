Специалист объяснила, зачем нужно забирать чеки на кассе и в банкоматах

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Доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина рассказала, зачем нужно забирать чеки в банкоматах и на кассе в магазинах. Об этом сообщает агентство "Прайм".

"Чек – это в первую очередь доказательство совершенной покупки, доказательство того, что сделка купли-продажи успешно заключена, продавец получил соответствующее денежное вознаграждение, взамен выдав покупателю интересующий его товар", – подчеркивает эксперт.

Касаткина отметила, что товар можно вернуть и без чека по закону "О защите прав потребителей", однако этот процесс затянется, поскольку магазину нужно будет изучить все транзакции за определенный период.

Еще более внимательно, по ее словам, нужно относиться к чекам из банкоматов. В них могут быть спрятаны персональные данные клиента. Например, номер телефона или последние цифры банковской карты. Этих данных может быть достаточно мошенникам, отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что хакеры начали создавать фейковые точки сетей Wi-Fi для кражи банковских данных. Как рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков, киберпреступники маскируют поддельные точки Wi-Fi под легальные, которые ассоциируются с местом подключения. Чаще всего их названия предсказуемые. К примеру, это MosMetro_Free, Beeline_Free_Wi-Fi, Home и так далее.

