Россиян предупредили о краже данных через точки Wi-Fi

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Хакеры начали создавать фейковые точки сетей Wi-Fi для кражи банковских данных, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Дениса Кувикова.

По его словам, киберпреступники используют поддельные точки Wi-Fi, маскируясь под легальные, которые ассоциируются с местом подключения. Чаще всего их названия предсказуемые. К примеру, это MosMetro_Free, Beeline_Free_Wi-Fi, Home и так далее.

Когда пользователь подключается к легальной точке с таким названием впервые, система это запоминает. При обнаружении такой же точки она пытается автоматически подключиться, часто не уведомляя пользователя.

В итоге преступники получают доступ к трафику для сбора паролей от сетевых ресурсов, таких как почта, учетные записи Apple, Google, банковские приложения и данные платежных карт.

Ранее специалисты Check Point Software Technologies предупредили о новом способе мошенничества. По их словам, для кражи криптовалюты с кошельков россиян киберпреступники начали использовать рекламные сервисы Google.

С помощью инструмента Google Ads мошенники размещают рекламу, чтобы она была первой в выдаче по поисковым запросам, связанным с криптовалютными кошельками.

