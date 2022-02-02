Россиян предупредили о краже данных через точки Wi-Fi

11:37
Фото: depositphotos/yekophotostudio
Хакеры начали создавать фейковые точки сетей Wi-Fi для кражи банковских данных, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Дениса Кувикова.
По его словам, киберпреступники используют поддельные точки Wi-Fi, маскируясь под легальные, которые ассоциируются с местом подключения. Чаще всего их названия предсказуемые. К примеру, это MosMetro_Free, Beeline_Free_Wi-Fi, Home и так далее.
Когда пользователь подключается к легальной точке с таким названием впервые, система это запоминает. При обнаружении такой же точки она пытается автоматически подключиться, часто не уведомляя пользователя.
В итоге преступники получают доступ к трафику для сбора паролей от сетевых ресурсов, таких как почта, учетные записи Apple, Google, банковские приложения и данные платежных карт.
Ранее специалисты Check Point Software Technologies предупредили о новом способе мошенничества. По их словам, для кражи криптовалюты с кошельков россиян киберпреступники начали использовать рекламные сервисы Google.
С помощью инструмента Google Ads мошенники размещают рекламу, чтобы она была первой в выдаче по поисковым запросам, связанным с криптовалютными кошельками.
Эксперты рассказали о новом способе кражи данных через точки сетей Wi-Fi
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