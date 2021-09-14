Эксперты рассказали, под какими именами чаще всего скрываются сетевые мошенники

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Эксперты выяснили, что потенциальные жертвы склонны больше доверять женщинам. Во втором квартале текущего года на сервисе объявлений "Юла" в 3,2 раза увеличилось количество вредоносных аккаунтов под именами Маша и Оля, сообщает газета "Известия".

После регистрации аккаунта мошенники рассылали пользователям примерно одни и те же сообщения: "Я заинтересовалась вашим товаром, но тут не могу переписываться". Скрывающийся под женским именем злоумышленник предлагал пообщаться в популярном мессенджере и оставлял свой номер телефона. Уже там он присылал ссылку на фишинговый сайт и под разными предлогами уговаривал ввести данные платежных карт.

Как пояснили эксперты, в мобильном приложении или на сайте сервиса такую ссылку отправить нельзя, так как система безопасности автоматически удаляет ее из чата.

"Раньше один такой пользователь мог успеть начать до 30 переписок, прежде чем мы его блокировали", – говорится в отчете сервиса.

В свою очередь, на платформе Avito аккаунты с именами Маша и Оля не прижились, потому что были оперативно вычислены системой модерации. Однако мошенники используют и другие мягко звучащие женские имена, поскольку они вызывают больше доверия, уточнили в пресс-службе.

"Также злоумышленники ставят на аватарки фото женщин и мужчин с детьми на руках – это еще один положительный образ", – считает управляющий компании RTM Group Евгений Царев.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали звонить гражданам, представляясь сотрудниками службы поддержки портала госуслуг, чтобы обманом заполучить их личные данные для авторизации на сайте. Чаще всего мошенники сообщали, что аккаунт взломан из-за утечки данных, либо говорили, что на имя жертвы был оформлен кредит.

