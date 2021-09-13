Эксперт рассказал, как с номеров родных могут звонить мошенники

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Партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал, что мошенники научились подменять номер практически на любой во время входящего звонка, сообщает агентство "Прайм".

По словам эксперта, сегодня мошенники, чтобы провести операцию, могут использовать голос любого держателя смартфона. Как сообщается, голос может быть встроен в складную речь посредством технологии deep fake. Благодаря такой новой мошеннической схеме злоумышленникам становится легче попросить родных о срочной материальной помощи.

Кроме того, как отметил эксперт, технологически подменить номер несложно. Так, замене подлежит особый идентификатор звонка по сотовой связи, который называется Caller ID. Злоумышленники могут воспользоваться этой схемой, так как провайдеры IP-телефонии готовы за небольшую плату предоставить его возможность редактирования.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, звонящих от имени службы поддержки госуслуг. Чаще всего мошенники сообщают, что аккаунт взломан из-за утечки данных, либо говорят, что на имя жертвы был оформлен кредит.