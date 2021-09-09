Число мошеннических сайтов по продаже авиабилетов увеличилось

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Количество мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов за последний месяц лета выросло на 11 процентов по сравнению с июлем. Специалистам удалось выявить в августе 580 поддельных сайтов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса Aviasales.

"Лето закончилось, но бархатный сезон во многие туристические страны продолжается. Поэтому не стоит расслабляться – количество мошенников хоть и уменьшится, но не намного. Не переводите никому деньги на личные банковские карты. С большой вероятностью это будут мошенники", – пояснил CEO BrandSecurity Руслан Кривулин.

Перед покупкой билетов гражданам рекомендуют проверять их подлинность на сайте настоящийбилет.рф, а также пользоваться только официальными ресурсами.

Ранее сообщалось, что с 10 сентября Россия увеличит количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию. На маршруте Санкт-Петербург – Дубай увеличится количество еженедельных рейсов с 1 до 7. В Хельсинки из Санкт-Петербурга будут летать до 14 рейсов в неделю.