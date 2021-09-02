РФ с 10 сентября увеличит число регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 10 сентября Россия увеличит количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию. Об этом сообщает Росавиация.

На маршруте Санкт-Петербург – Дубай увеличится количество еженедельных рейсов с 1 до 7.

В Хельсинки из Санкт-Петербурга будут летать до 14 рейсов в неделю.

Также разрешено начать полеты с частотой 2 рейса в неделю по маршруту Калининград – Берлин. Рейсы по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, что новые регулярные рейсы российских авиакомпаний в Египет, которые были анонсированы на октябрь, не приведут к снижению цен на авиабилеты. По словам Горина, организовывать путешествие в Египет через туроператора более выгодно, так как турпакет обойдется практически по цене авиабилета.