Новые регулярные рейсы из РФ в Египет не снизят цены на авиабилеты – АТОР

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, что новые регулярные рейсы российских авиакомпаний в Египет, которые были анонсированы на октябрь, не приведут к снижению цен на авиабилеты. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Все-таки количество рейсов пока ограничено, поэтому цена будет меняться только при появлении чартерных рейсов. Там цены в принципе соответствуют тем предложениям, которые есть – от 26 тысяч до 40–50 тысяч рублей за билет туда-обратно", – отметил он.

По словам Горина, организовывать путешествие в Египет через туроператора более выгодно, так как турпакет обойдется практически по цене авиабилета.

"Планировать путешествие в Египет проще через турагентство или туроператора, так как цена стартует для двоих от 80 тысяч рублей. Покупая просто отдельно билет за эти деньги, можно купить только билет без гостиницы, поэтому нужно обратить внимание на различные предложения", – пояснил он.

На данный момент авиасообщение между странами доступно в ограниченном режиме. С 9 августа были открыты по пять еженедельных рейсов по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эш-Шейх.

Изначально полеты между Россией и Египтом были ограничены в 2015 году, после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В 2018 году пассажирам снова стали доступны рейсы до Каира.

