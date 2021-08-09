Россия возобновила полеты на курорты Египта

С 9 августа возобновляются прямые рейсы из Москвы в Египет. Первые туристы отправились в Хургаду в 05:10. С собой им нужно обязательно иметь прививочный сертификат или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. Справка на английском языке должна быть снабжена QR-кодом или штрих-кодом, который при сканировании открывает именно данные человека, а не сайт лаборатории.

Сдать тест можно и в аэропорту сразу после прилета, но, во-первых, это стоит 30 долларов, во-вторых, придется стоять в очереди, а после – до получения результатов не выходить из отеля. Обычно на ожидание уходят сутки. В Египте действует масочный режим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.