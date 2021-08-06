Дым от пожаров в Якутии дошел до Красноярского края

13:09
Фото: Ilya Timin/AP/TAСС
Дым от лесных пожаров в Якутии дошел в населенные пункты Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
"В 87 населенных пунктах Эвенкийского, Таймырского, Туруханского, Кежемского, Богучанского, Северо-Енисейского, Мотыгинского районов и в Норильске зафиксирована задымленность из-за лесных пожаров, действующих в Якутии", – указано в заявлении.
В пресс-службе губернатора уточнили, что Красноярский территориальный центр медицины катастроф не сообщал о случаях ухудшения здоровья граждан в связи с задымленностью.
В Богучанском районе, как сообщает местное управление Роспотребнадзора, провели мониторинг воздуха на содержание вредных загрязняющих веществ. Эксперты не выявили в Норильске и поселке Тура превышений норм по объемам серы диоксида, азота диоксида, формальдегида и сажи.
При этом в Норильске отмечается превышение гигиенических нормативов по содержанию РМ10, РМ2.5 и взвешенных веществ.
С начала сезона в Якутии зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров. Главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков считает, что утихнуть они могут непосредственно в сентябре.
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