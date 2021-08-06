Эксперты рассказали, когда в Якутии может наладиться ситуация с лесными пожарами

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Лесные пожары в Якутии могут полностью утихнуть в сентябре, считает главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков.

"Сентябрь уже более спокойный месяц, так как становится холодно, влажно, дожди идут. Теоретически, к сентябрю должно все утихнуть", – приводит слова эксперта ТАСС.

Причиной лесных пожаров летом, считает Кобяков, является неосторожное обращение с огнем, а также умышленные поджоги сухой травы.

"Всегда и практически везде одна причина пожаров – человек. Якутия не исключение, хоть и удаленная территория, но 90% – это либо неосторожное обращение с огнем, либо намеренные поджоги, хотя намеренные поджоги – это скорее про весну, сейчас речь про неосторожное обращение: окурок бросили, костер плохо затушили", – отметил он.

В свою очередь начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в ближайшее время ситуация останется напряженной из-за погодных условий.

"Стоит устойчивый антициклон, область высокого давления и практически отсутствуют облака, с помощью которых можно было бы хотя бы искусственно вызвать осадки. Даже те дожди, которые проходят по Якутии, в основном по югу и югу-востоку на границе с Хабаровским краем, севером Амурской области, Бурятии – здесь ситуация получше", – отметил Варакин.

По его словам, острая ситуация наблюдается на западе Якутии – несколько населенных пунктов там заволокло дымом из-за большого количества очагов возгорания.

По данным Рослесхоза, с начала года на территории республики зарегистрировали 1 331 пожар на площади 4,5 млн га.

В начале недели из-за густого дыма, вызванного лесными пожарами, в трех районах Якутии "исчезло" солнце. Как сообщал тогда замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сергей Сивцев, наиболее сложная ситуация складывалась на территории Кобяйского улуса.