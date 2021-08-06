Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Регионы

04:09

Эксперты рассказали, когда в Якутии может наладиться ситуация с лесными пожарами

регионы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Лесные пожары в Якутии могут полностью утихнуть в сентябре, считает главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков.

"Сентябрь уже более спокойный месяц, так как становится холодно, влажно, дожди идут. Теоретически, к сентябрю должно все утихнуть", – приводит слова эксперта ТАСС.

Причиной лесных пожаров летом, считает Кобяков, является неосторожное обращение с огнем, а также умышленные поджоги сухой травы.

"Всегда и практически везде одна причина пожаров – человек. Якутия не исключение, хоть и удаленная территория, но 90% – это либо неосторожное обращение с огнем, либо намеренные поджоги, хотя намеренные поджоги – это скорее про весну, сейчас речь про неосторожное обращение: окурок бросили, костер плохо затушили", – отметил он.

В свою очередь начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в ближайшее время ситуация останется напряженной из-за погодных условий.

"Стоит устойчивый антициклон, область высокого давления и практически отсутствуют облака, с помощью которых можно было бы хотя бы искусственно вызвать осадки. Даже те дожди, которые проходят по Якутии, в основном по югу и югу-востоку на границе с Хабаровским краем, севером Амурской области, Бурятии – здесь ситуация получше", – отметил Варакин.

По его словам, острая ситуация наблюдается на западе Якутии – несколько населенных пунктов там заволокло дымом из-за большого количества очагов возгорания.

По данным Рослесхоза, с начала года на территории республики зарегистрировали 1 331 пожар на площади 4,5 млн га.

В начале недели из-за густого дыма, вызванного лесными пожарами, в трех районах Якутии "исчезло" солнце. Как сообщал тогда замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сергей Сивцев, наиболее сложная ситуация складывалась на территории Кобяйского улуса.

Москвичам показали очаги возгорания в Якутии

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать