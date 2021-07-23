В Гидрометцентре назвали причины пожароопасной ситуации в Якутии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сложная пожароопасная ситуация в Якутии обусловлена аномальной жарой летом и частыми периодами антициклональной погоды из-за глобального потепления, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Летом в условиях, когда либо полярный день, либо просто очень длительный день, и при антициклоне облаков нет, солнце постоянно прогревает подстилающую поверхность. Там корневая система деревьев не очень глубокая, поэтому создаются условия для природных пожаров, так как температура достигает 25–30 градусов в течение длительного периода – 7–10 дней при антициклоне", – приводит словам синоптика ТАСС.
Вильфанд также подчеркнул, сообщения о том, что основной причиной большого количества лесных пожаров в Якутии являются сухие грозы, ошибочны, поскольку метеорологи в последние годы не фиксируют увеличения повторяемости сухих гроз в регионе.
"Часто приходится слышать о том, что сухие грозы наблюдаются, но это все-таки требует проверки. Для того, чтобы сказать, что повторяемость сухих гроз увеличилась, нужна статистика. Там, конечно, мало наблюдательных станций, но не видно такой тенденции. Вот антициклоны действительно связаны с изменением климата", – пояснил он.
По словам научного руководителя Гидрометцентра, обстановка в республике улучшится благодаря дождям, которые придут уже в ближайшие дни. Ранее Вильфанд рассказал, что новые очаги возгорания перестанут появляться уже к концу следующей недели. При этом синоптик добавил, что дожди не помогут прекратить распространение уже действующих пожаров, так как огнем охвачена слишком большая площадь.
В Якутии из-за лесных пожаров уже месяц действует режим ЧС. Известно, что из-за едкого дыма к медикам обратились более 100 человек. В регионе специальной авиацией сейчас вызывают искусственные дожди.
"Специальный репортаж": Огненный лес
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