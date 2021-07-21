Путин поручил подготовить дополнительные меры по борьбе с лесными пожарами

Фото: телеграм-канал МЧС России

Владимир Путин обратился к администрации президента и правительству с просьбой проработать поручения о дополнительных мерах борьбы с природными пожарами в России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я попрошу вместе с правительством администрацию подготовить ряд поручений на этот счет, которые должны отражать то, что мы сейчас обсудили, и те предложения, которые прозвучали от коллег", – заявил президент России.

Путин уточнил, что речь идет, в частности о дополнительных поставках тяжелой спецтехники в районы, где она необходима. Кроме того, он заявил о необходимости оказания пострадавшим от лесных пожаров регионам финансовой помощи.

"Конечно, нужно оказать помощь регионам в дополнительном финансировании там, где это нужно сегодня. Как руководитель Карелии говорил, средства закончились, а самолеты-то должны делать. Это нужно сделать обязательно", – сказал Путин.

Как сообщалось, на всей территории Республики Карелия из-за масштабных лесных пожаров вводится режим чрезвычайной ситуации. В республику прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев.

Он намерен проконтролировать работы по защите населенных пунктов и объектов экономики от огня, а также оценить своевременность профилактических мер по обеспечению пожарной безопасности в регионе.

По последним данным, площадь лесных пожаров в Карелии приближается к шести тысячам гектаров. На данный момент зафиксировано около 40 очагов возгорания. Спасатели эвакуировали из населенных пунктов более 600 человек.

Также напряженная ситуация с природными пожарами наблюдается в Якутии, Магаданской, Тверской и Челябинской областях. По данным МЧС, особый противопожарный режим действует в 48 субъектах России.