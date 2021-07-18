В Карелии эвакуируют поселок из-за наступающего лесного пожара

Фото: МЧС России

Из населенного пункта Найстенъярви в Карелии эвакуируют почти тысячу человек из-за подошедшего вплотную к поселку природного пожара. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Природный пожар вплотную подошел к населенному пункту Найстенъярви (Карелия), уже загорелся дом и сарай на окраине. Всех людей эвакуируют", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, в населенном пункте сейчас проживают 946 человек, 189 из которых дети. Жителей вывезут в пункт временного размещения в город Суоярви или в населенный пункт Поросозеро.

Он также добавил, что ликвидацией пожара сейчас занимаются два пожарных поезда, а также авиация.

Ранее сообщалось, что на территории России зарегистрировано более 550 природных пожаров. По результатам космического мониторинга выявлено свыше 1,6 тысячи термических точек.

Также с начала пожароопасного периода благодаря своевременному реагированию на природные пожары удалось ликвидировать угрозу распространения огня на населенные пункты Удмуртии, Хакасии, Краснодарского края, Воронежской, Нижегородской, Самарской областей.