Мусорный полигон загорелся под Евпаторией

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар возник на мусорном полигоне под Евпаторией на западе Крыма. Об этом заявил мэр города Роман Тихончук на своей странице в Facebook.
По словам градоначальника, существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации локального характера. При этом обстановка осложняется неблагоприятными погодными условиями.
"В ближайшие несколько дней в городе ожидается аномально жаркая погода. Ситуация под контролем", – подчеркнул мэр.
Информация о пожаре поступила в четверг, 15 июля. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.
Тихончук отметил, что для ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации был собран оперативный штаб.
"На данный момент на месте работают сотрудники МЧС и специализированная тяжелая техника служб гражданской обороны и привлеченных организаций", – добавил мэр.
Ранее пожар произошел в складском здании в Балашихе по адресу Объездное шоссе, дом 8. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров.
Позднее возгорание удалось потушить. В ликвидации приняли участие 78 человек и 24 единиц спецтехники.
Пожару на складе в Балашихе присвоен второй номер сложности
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