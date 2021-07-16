Мусорный полигон загорелся под Евпаторией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар возник на мусорном полигоне под Евпаторией на западе Крыма. Об этом заявил мэр города Роман Тихончук на своей странице в Facebook.

По словам градоначальника, существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации локального характера. При этом обстановка осложняется неблагоприятными погодными условиями.

"В ближайшие несколько дней в городе ожидается аномально жаркая погода. Ситуация под контролем", – подчеркнул мэр.

Информация о пожаре поступила в четверг, 15 июля. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

Тихончук отметил, что для ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации был собран оперативный штаб.

"На данный момент на месте работают сотрудники МЧС и специализированная тяжелая техника служб гражданской обороны и привлеченных организаций", – добавил мэр.

Ранее пожар произошел в складском здании в Балашихе по адресу Объездное шоссе, дом 8. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров.

Позднее возгорание удалось потушить. В ликвидации приняли участие 78 человек и 24 единиц спецтехники.