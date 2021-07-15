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Происшествия

08:48 (обновлено 15.07.2021 09:09)

Пожар произошел в офисном здании на юго-западе Москвы

происшествия пожар

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Пожар произошел в офисном здании на юго-западе Москвы, есть угроза перехода огня на чердак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, огонь вспыхнул в здании по адресу улица Карьер, дом 2, строение 10.

"Открытое горение наблюдается из трех окон. Существует угроза перехода огня на чердачное помещение", – сказал собеседник агентства.

На месте работают пожарные.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ агентству рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 08:06 по московскому времени. В 08:55 была объявлена локализация возгорания.

"На данный момент в двухэтажном административном здании происходит горение на 2-м этаже. Площадь пожара уточняется", – сообщили в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в складском здании в Балашихе по адресу Объездное шоссе, дом 8. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Позднее стало известно, что пожар удалось локализовать.

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