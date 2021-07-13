Пожар на складе в Балашихе локализовали

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожар в складском помещении в Балашихе удалось локализовать. Об этом информирует сайт областного отделения МЧС.

Уточняется, что огонь удалось локализовать во вторник, 13 июля, в 23:23.

"Локализация на площади 1 тысяча 500 квадратных метров", – подтвердили в МЧС.

По данным ведомства, в тушении принимают участие 78 человек и 24 единицы техники.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в складском здании по адресу Объездное шоссе, дом 8. Площадь возгорания также составляла 1,5 тысячи квадратных метров.

До этого пожар произошел в Елизаветинской больнице на улице Вавилова в Санкт-Петербурге. В целях безопасности из здания были эвакуированы пациенты и персонал.

В МЧС позднее сообщили, что горела обмотка вентиляции в подсобке приемного покоя на трех квадратных метрах.