Пожар на складе в Балашихе потушили

Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Пожар в складском помещении в Балашихе полностью потушили. Об этом сообщается на сайте областного главка МЧС.
В ведомстве заявили, что в 01:52 была произведена ликвидация открытого горения.
"В 05:15 объявлена полная ликвидация пожара", – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что в ликвидации возгорания участвовали 78 человек и 24 единицы техники.
Пожар произошел накануне в складском здании по адресу Объездное шоссе, дом 8. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров.
Позднее стало известно, что пожар удалось локализовать.
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