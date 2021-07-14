Пожар на складе в Балашихе потушили

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожар в складском помещении в Балашихе полностью потушили. Об этом сообщается на сайте областного главка МЧС.

В ведомстве заявили, что в 01:52 была произведена ликвидация открытого горения.

"В 05:15 объявлена полная ликвидация пожара", – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в ликвидации возгорания участвовали 78 человек и 24 единицы техники.

Пожар произошел накануне в складском здании по адресу Объездное шоссе, дом 8. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров.

Позднее стало известно, что пожар удалось локализовать.