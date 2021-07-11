В России зарегистрировано более 550 природных пожаров

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Более 550 природных пожаров зарегистрировано на территории России, сообщает РИА Новости. По результатам космического мониторинга выявлено свыше 1,6 тысячи термических точек.

По данным МЧС, особый противопожарный режим ввели в 37 российских регионах на всей территории, в 19 субъектах – частично.

При этом с начала пожароопасного периода благодаря своевременному реагированию на природные пожары удалось ликвидировать угрозу распространения огня на населенные пункты Удмуртии, Хакасии, Краснодарского края, Воронежской, Нижегородской, Самарской областей.

Больше всего очагов сейчас на Дальнем Востоке, сложная обстановка с природными пожарами наблюдается в Якутии, Магаданской, Челябинской областях. Для тушения природных пожаров привлекается группировка сил РСЧС более 7,9 тысячи человек. Также задействовано восемь воздушных судов – Ил-76, два Бе-200, пять вертолетов Ми-8.

Особый противопожарный режим устанавливает полный запрет на разведение костров на землях всех категорий. Запрещается жарить шашлыки на природе. На период действия такого режима власти вводят запрет на посещение лесов. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня для граждан составляет до 5 тысяч рублей. Он может быть увеличен.

Ранее сообщалось, что ухудшение экологической и пожароопасной ситуаций ожидается в Москве на выходных. По прогнозу эксперта, в столице возрастет коэффициент пожароопасности. Ситуацию усугубит летающий везде тополиный пух.

В то же время в городе в худшую сторону изменится экологическая ситуация. По мнению метеоролога, вредные выхлопы автомобилей не будут уходить из атмосферы из-за антициклона.