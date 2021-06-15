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Общество

10:01

Москвичей предупредили о наступлении летнего зноя

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во вторник, 15 июня, воздух в столице прогреется до 27 градусов тепла, сообщает телеграм-канал городского хозяйства Москвы.

"В столицу пришел летний зной. Сегодня воздух прогреется до 27 градусов выше нуля. Местами возможен кратковременный дождь", – говорится в сообщении.

Горожанам посоветовали сократить физические нагрузки и избегать длительного пребывания на улице.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда можно будет открыть купальный сезон в Москве.

Согласно прогнозам, 16 июня вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов. В черте города температура воды может оказаться еще теплее из-за стоков. Данные стоки очищены, но имеют температуру выше естественной.

Москвичам рассказали о погоде на день

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