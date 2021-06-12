Москвичей предупредили о переносе купального сезона из-за непогоды

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Старт купального сезона в столичном регионе из-за дождливой погоды переносится на вторую половину следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что сейчас средняя температура воды в Москве и Подмосковье составляет 17–18 градусов тепла.

"Мы рассчитывали, что температура воды поднимется до 20 градусов тепла и выше в конце этой недели, но все-таки произойдет смещение", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

По словам синоптика, ожидается, что до 20 градусов тепла вода прогреется к четвергу. 6 июня в Гидрометцентре сообщали, что купальный сезон в столичном регионе начнется ближе к выходным, при условии, что днем воздух будет прогреваться до +25 градусов. Это позволило бы обеспечить нагревание водной поверхности.