Аномально теплая погода установится в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются заморозки, однако на значительной части территории страны будет теплая погода. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в некоторых регионах РФ прогнозируется аномальная жара.
Вильфанд уточнил, что заморозки до минус трех градусов ожидаются на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, а также в Хакасии, Иркутской области и Туве.
При этом он отметил, что в центре Европейской России прогнозируется дождливая, но теплая погода с дневной температурой воздуха в 25 градусов. По его словам, это на несколько градусов выше нормы. Также тепло ожидается и в ночные часы.
Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что температура воздуха до плюс 27 градусов ожидается на Северо-Западе.
"Центр антициклона сместится на восток, и теплые воздушные массы уже будут поступать по западной периферии этого антициклона и приносить тепло в Санкт-Петербург и другие регионы Северо-Западного федерального округа. На востоке Архангельской области, на востоке Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Салехарде температура будет на восемь-десять градусов выше нормы", – рассказал он.
Также теплая погода ожидается на Дальнем Востоке. Там, по словам Вильфанда, температура воздуха будет на четыре-семь градусов выше нормы.
Ранее Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в столичном регионе. Синоптик отметил, что с понедельника в регионе установятся ночные температуры в пределах 10–13 градусов тепла. Кроме того, днем воздух будет прогреваться до +25 градусов. Такие условия обеспечат прогревание водной поверхности.
Он подчеркнул, что к следующим выходным температура воды возрастет до оптимальной для купания – до 20–22 градусов.
Ранее Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на Черном море. Он объяснял, что купаться можно после того, как вода прогреется до 22 градусов.
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