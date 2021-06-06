В Гидрометцентре рассказали, когда начнется купальный сезон в Москве

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Названы сроки начала купального сезона в столичном регионе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Синоптик отметил, что с понедельника в регионе установятся ночные температуры в пределах 10–13 градусов тепла. Кроме того, днем воздух будет прогреваться до +25 градусов. Такие условия обеспечат прогревание водной поверхности, заявил Вильфанд.

"Во второй половине недели температура воды в Москве-реке прогреется и купальный сезон уже начнется", – пообещал метеоролог.

Как пояснил Вильфанд, на данный момент вода в Москве-реке прогрелась примерно до 16 градусов. При этом к следующим выходным температура воды возрастет до оптимальной для купания – до 20–22 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на Черном море. Он объяснял, что купаться можно после того, как вода прогреется до 22 градусов.