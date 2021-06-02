Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон в Москве и на Черном море

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
Купаться в Москве можно будет начать не ранее второй декады июня, а на Черном море купальный сезон начнется в середине или конце июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он подчеркнул, что купальный сезон наступает, когда вода прогревается до 22 градусов.
"Такая температура прогнозируется на побережье Краснодарского края в середине июня, в Крыму – на неделю позже", – приводит его слова РИА Новости.
По данным синоптика, в Евпатории в настоящее время температура воды составляет 15 градусов, существенно комфортнее купаться стало за последние несколько дней в Алуште, Феодосии, Анапе, Геленджике – вода прогрелась до 18,5 градуса.
Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что лето в столице будет умеренно теплым с небольшим количеством осадков. Средняя температура днем составит 22,1 градуса, а ночью – 12,3 градуса тепла. Осадков выпадет на 10–20% меньше нормы, которая составляет 256 миллиметров.
В этом году Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в столице. В их числе:
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