Купальный сезон в Москве начнется 12–13 июня

К 12 июня в Москве можно будет открывать купальный сезон. К этому времени прогреются водоемы, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"К 12–13 июня, суббота-воскресенье, откроется полноценный купальный сезон", – заявил синоптик.
Тишковец добавил, что лето в столице будет умеренно теплым с небольшим количеством осадков. Средняя температура днем составит 22,1 градуса, а ночью – 12,3 градуса тепла. Осадков выпадет на 10–20% меньше нормы, которая составляет 256 миллиметров.
По его словам, несмотря на холодное начало, уже к 6 июня воздух в Москве прогреется до плюс 23–28 градусов. В середине месяца выпадет 80–100% осадков. К этому времени водоемы прогреются до плюс 18–20 градусов. К концу месяца станет жарче, температура превысит среднее значение на 1–3 градуса.
Ранее Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в столице. В их числе:
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