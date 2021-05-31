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Общество

18:49

Купальный сезон в Москве начнется 12–13 июня

общество погода

К 12 июня в Москве можно будет открывать купальный сезон. К этому времени прогреются водоемы, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"К 12–13 июня, суббота-воскресенье, откроется полноценный купальный сезон", – заявил синоптик.

Тишковец добавил, что лето в столице будет умеренно теплым с небольшим количеством осадков. Средняя температура днем составит 22,1 градуса, а ночью – 12,3 градуса тепла. Осадков выпадет на 10–20% меньше нормы, которая составляет 256 миллиметров.

По его словам, несмотря на холодное начало, уже к 6 июня воздух в Москве прогреется до плюс 23–28 градусов. В середине месяца выпадет 80–100% осадков. К этому времени водоемы прогреются до плюс 18–20 градусов. К концу месяца станет жарче, температура превысит среднее значение на 1–3 градуса.

Ранее Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в столице. В их числе:

  • Путяевский пруд (ВАО);
  • озеро Белое (ВАО);
  • озеро Мещерское (ЗАО);
  • Серебряный Бор-2 (СЗАО);
  • Серебряный Бор-3 (СЗАО);
  • Большой городской пруд (ЗелАО);
  • озеро Черное (ЗелАО);
  • Школьное озеро (ЗелАО).

Были одобрены еще 36 зон отдыха, однако купаться в этих водоемах запрещено из-за несоответствия нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Среди них Голицынский пруд, Патриарший пруд и другие.

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