Россиянам назвали сроки начала купального сезона на Азовском море

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Названы сроки начала купального сезона на Азовском море. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам метеоролога, на данный момент вода в море прогрелась до 19 градусов. Ожидается, что купальный сезон начнется на Азовском море раньше, чем на Черном.

"(Начало купального сезона на Азовском море. – Прим. ред.) будет в конце первой – середине второй декады июня", – заявил Вильфанд.

Он подчеркнул, что температура воды на курортах Крыма и Краснодарского края еще не достаточно высокая – от +13 до +16 градусов. Он напомнил, что врачи советуют открывать купальный сезон при прогреве воды до 22 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец называл сроки наступления купального сезона в Центральной России. Специалист предполагал, что вода должна прогреться минимум до +18 градусов.

До этого россиянам рассказывали, когда наступит купальный сезон на российских курортах. По мнению Вильфанда, он стартует в тот момент, когда в морскую воду можно будет пускать детей.