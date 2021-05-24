Россиянам назвали сроки начала купального сезона на Азовском море

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Названы сроки начала купального сезона на Азовском море. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
По словам метеоролога, на данный момент вода в море прогрелась до 19 градусов. Ожидается, что купальный сезон начнется на Азовском море раньше, чем на Черном.
"(Начало купального сезона на Азовском море. – Прим. ред.) будет в конце первой – середине второй декады июня", – заявил Вильфанд.
Он подчеркнул, что температура воды на курортах Крыма и Краснодарского края еще не достаточно высокая – от +13 до +16 градусов. Он напомнил, что врачи советуют открывать купальный сезон при прогреве воды до 22 градусов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец называл сроки наступления купального сезона в Центральной России. Специалист предполагал, что вода должна прогреться минимум до +18 градусов.
До этого россиянам рассказывали, когда наступит купальный сезон на российских курортах. По мнению Вильфанда, он стартует в тот момент, когда в морскую воду можно будет пускать детей.
С 1 июня в Подмосковье откроется купальный сезон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: