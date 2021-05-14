Названы даты наступления купального сезона на российских курортах

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Россиянам рассказали, когда наступит купальный сезон на российских курортах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
По мнению специалиста, купальный сезон начинается в тот момент, когда в морскую воду можно пускать детей. При этом врачи уточняют, что купальный сезон наступает при прогреве воды до +22 градусов и выше.
"Обычно до такой температуры в Сочи вода прогревается в конце июня – начале июля. Самое раннее – это вторая половина июня", – заявил Вильфанд.
Он уточнил, что в Сочи вода обычно прогревается до 20–21 градуса к 10–15 июня. В Крыму купальный сезон наступает на 10 дней позже – к 15–20 июня.
В данный момент температура воды в Феодосии составляет +10 градусов, в Евпатории и Сочи – 12 градусов тепла, в Алуште – 13 градусов тепла. При этом в Ялте, Анапе, Геленджике и Туапсе вода уже прогрелась до 14 градусов тепла, а в Ейске и Бердянске – до +15 градусов.
Ранее Евгений Тишковец предупредил о приходе в Москву 30-градусной жары. Синоптик объяснил, что аномальное тепло принесет зной из Каракумских пустынь.
Ожидается, что к выходным на этой неделе температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. При этом во вторник и среду она может повыситься до 30 градусов.
Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни
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