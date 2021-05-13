Синоптик предупредил о приходе 30-градусной жары в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Температура до 30 градусов тепла ожидается в Москве на следующей неделе. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью ТАСС.
Синоптик объяснил, что аномальное тепло принесет зной из Каракумских пустынь. Жаркая погода установится на всей территории центра России.
"Мы окажемся в зоне аномального тепла, когда температура воздуха ночью будет 13–18, а днем – 25–30 градусов", – заявил Тишковец.
По прогнозу метеоролога, 30-градусная жара установится в центре России к 18–19 мая. Температурный фон будет выше нормы на 7–12 градусов.
Тишковец также предположил, что в Москве 18 мая может быть побит рекорд по теплу 124-летней давности.
"Есть шанс, что будет побит рекорд 1897 года для 18 мая. Жара будет только усиливаться", – подчеркнул специалист.
Он выразил мнение, что к выходным на этой неделе температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. При этом в понедельник она может повыситься до +28, а во вторник и среду – до 30 градусов.
"Конечно, для мая это очень много", – заключил синоптик.
Ранее эксперт предупредил о наступлении новой климатической эпохи в Москве. Как заявил Тишковец, теплая погода ознаменует преждевременное наступление лета.
По его прогнозам, в конце мая и летом в столичном регионе будет сохраняться умеренно теплая погода. При этом суровых засух и избыточных дождей не ожидается.
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