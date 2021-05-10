Синоптик предупредил о наступлении новой климатической эпохи в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Новая климатическая эпоха наступает в Москве в понедельник, 10 мая. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Как заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, теплая погода ознаменует преждевременное наступление лета.

"Вот такие климатические качели – холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания", – заявил Тишковец.

Он спрогнозировал, что в конце мая и летом в столичном регионе будет сохраняться умеренно теплая погода. При этом суровых засух и избыточных дождей не ожидается.

"Все будет прилично: днем +20, ночью около 10 градусов тепла", – пообещал специалист.

Метеоролог уточнил, что в Москве не ожидается жары или очередной "ямы арктического холода".

В ночь на понедельник, 10 мая, в некоторых районах Подмосковья наблюдались заморозки. Температура воздуха опускалась до -2 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, днем в понедельник воздух в столице прогреется до +20 градусов. По области температура будет варьироваться от 15 до 20 градусов тепла.