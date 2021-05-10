Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в ночь на понедельник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заморозки прогнозируются в Московской области в ночь на понедельник, 10 мая. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

Сообщается, что в ночь на 10 мая в некоторых районах области похолодает до -2 градусов. При этом в Москве ожидается от +1 до +3 градусов.

Днем воздух в столице прогреется до +20 градусов. По области температура будет варьироваться от 15 до 20 градусов тепла.

В ночь на 11 мая температура воздуха в Москве составит от +5 до +7 градусов, а в Подмосковье – от 2 до 7 градусов тепла. Днем в столичном регионе потеплеет до +24 градусов. Осадков не ожидается.

С 12 мая в Москве и области прогнозируются дожди. При этом температура воздуха днем поднимется до 26 градусов тепла.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда москвичам следует ожидать потепления в столице. По его словам, с 12 мая в городе начнется метеорологическое лето с опережением климатического графика на две недели.

До этого синоптик рассказал, какая погода ждет Москву летом. По его словам, лето выдастся теплым, в начале и конце сезона погода будет засушливой, а в июле – более влажной.